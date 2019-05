மாவட்ட செய்திகள்

திருவாடானை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கும் பணி முடக்கம்; நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? + "||" + Tiruvatanai Government Hospital The task of setting up a drinking water treatment plant is freezing Will action be taken?

திருவாடானை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம் அமைக்கும் பணி முடக்கம்; நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?