மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் சூறாவளிக்காற்றுடன் பலத்த மழை; ஊஞ்சலூரில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது + "||" + Heavy rains in many places in Erode district

ஈரோடு மாவட்டத்தில் பல இடங்களில் சூறாவளிக்காற்றுடன் பலத்த மழை; ஊஞ்சலூரில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்தது