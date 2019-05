மாவட்ட செய்திகள்

சூளகிரி அருகேமனைவியை கொலை செய்து தூக்கில் தொங்கவிட்ட கணவர் கைதுஉடந்தையாக இருந்த மாமியாரும் சிக்கினார் + "||" + Near Sulagiri The husband arrested and hanged her husband to death The complicated mother-in-law also got trapped

சூளகிரி அருகேமனைவியை கொலை செய்து தூக்கில் தொங்கவிட்ட கணவர் கைதுஉடந்தையாக இருந்த மாமியாரும் சிக்கினார்