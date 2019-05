மாவட்ட செய்திகள்

அருப்புக்கோட்டை அருகே, சூறைக்காற்றில் மின்கம்பம் சாய்ந்தது - 4 வழிச்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near Aruppukkottai, The Pole is tilted curaikkar-Traffic damage on 4 way road

அருப்புக்கோட்டை அருகே, சூறைக்காற்றில் மின்கம்பம் சாய்ந்தது - 4 வழிச்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு