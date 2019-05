மாவட்ட செய்திகள்

நாளை மறு ஓட்டுப்பதிவு நடைபெறும்8 வாக்குச்சாவடிகளில் 6,012 வாக்காளர்கள்பாதுகாப்பு பணியில் 600 போலீசார் ஈடுபடுகிறார்கள் + "||" + Tomorrow will be a repeat recording 6,012 voters in 8 polling stations 600 policemen are involved in the security operation

நாளை மறு ஓட்டுப்பதிவு நடைபெறும்8 வாக்குச்சாவடிகளில் 6,012 வாக்காளர்கள்பாதுகாப்பு பணியில் 600 போலீசார் ஈடுபடுகிறார்கள்