மாவட்ட செய்திகள்

பாங்காக்கில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு விமானத்தில் கடத்திய ரூ.75 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் ஒருவர் கைது + "||" + To Bangalore Abducted in flight Rs.75 lakhs One arrested in gold seizure

பாங்காக்கில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு விமானத்தில் கடத்திய ரூ.75 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் ஒருவர் கைது