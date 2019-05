மாவட்ட செய்திகள்

பாடை கட்டி தூக்கி சென்று கமல்ஹாசன் உருவபொம்மையை எரிக்க முயற்சி இந்து மக்கள் கட்சியினர் கைது + "||" + The Hindu People's Party was arrested for trying to burn the idol of Kamal Haasan and throw it off

பாடை கட்டி தூக்கி சென்று கமல்ஹாசன் உருவபொம்மையை எரிக்க முயற்சி இந்து மக்கள் கட்சியினர் கைது