மாவட்ட செய்திகள்

பேரண்டபள்ளியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள கோதண்டராமர் சிலையை தரிசனம் செய்ய குவியும் பொதுமக்கள் + "||" + People accumulating to visit the Kothandaramar statue, which is parked at Mantapalli

பேரண்டபள்ளியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள கோதண்டராமர் சிலையை தரிசனம் செய்ய குவியும் பொதுமக்கள்