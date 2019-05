மாவட்ட செய்திகள்

நாளை ஓட்டு எண்ணிக்கை: முகவர்கள் காலை 6 மணிக்கு முன்பாக மையத்திற்கு வர வேண்டும் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Tomorrow's vote count: Agents should come to the center before 6am Collector's information

