மாவட்ட செய்திகள்

சேத்துப்பட்டு அருகே குளிர்பானத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்து மனைவி, மகன் கொலை + "||" + Near sethupattu Killing wife and son by mixing poison in a drink

சேத்துப்பட்டு அருகே குளிர்பானத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்து மனைவி, மகன் கொலை