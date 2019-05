மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடக்கம் பாதுகாப்புக்காக ஆயிரம் போலீசார் குவிப்பு + "||" + The number of votes in Tiruchi parliamentary constituency this morning is concentrated by thousands of policemen for security

திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடக்கம் பாதுகாப்புக்காக ஆயிரம் போலீசார் குவிப்பு