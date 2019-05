மாவட்ட செய்திகள்

துப்பாக்கி சூடு முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம்: தூத்துக்குடி செல்ல இருந்த சுப.உதயகுமார் கைது + "||" + The first year anniversary of the shooting was the arrest of Udayakumar, who was to go to Thoothukudi

துப்பாக்கி சூடு முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம்: தூத்துக்குடி செல்ல இருந்த சுப.உதயகுமார் கைது