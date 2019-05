மாவட்ட செய்திகள்

‘மோடி அலை இந்த முறை சுனாமியாக மாறி விட்டது’ முதல்-மந்திரி தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கருத்து + "||" + 'Modi wave has become a tsunami this time,' says Chief Minister Devendra Bhatnavis

‘மோடி அலை இந்த முறை சுனாமியாக மாறி விட்டது’ முதல்-மந்திரி தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கருத்து