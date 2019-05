மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகரில்சாலை விபத்துகளில் 45 பேர் சாவு + "||" + In Salem City At least 45 people were killed in road accidents

