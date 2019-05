மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை கடற்கரை- செங்கல்பட்டு பிரிவில் ஜூன் 1-ந்தேதி முதல் அதிவேக மின்சார ரெயில் இயக்கப்படும் - தெற்கு ரெயில்வே அறிவிப்பு + "||" + Chennai Beach - Chengalpattu section The high speed electric train will be operated on June 1 - South Railway Notice

