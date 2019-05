மாவட்ட செய்திகள்

உரிமம் பெறாமல் வீட்டு உபயோக பூச்சி மருந்துகள் விற்றால் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Action collector warns if home pesticides are sold without a license

