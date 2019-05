மாவட்ட செய்திகள்

கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் கோரி காத்திருக்கும் அனைவருக்கும் உடனடியாக வேலை வழங்க வேண்டும் + "||" + We must give immediate employment to all who are waiting for the job appointment on the basis of grace

கருணை அடிப்படையில் பணி நியமனம் கோரி காத்திருக்கும் அனைவருக்கும் உடனடியாக வேலை வழங்க வேண்டும்