மாவட்ட செய்திகள்

பணம் கிடைக்காமல் பாதிக்கப்பட்ட தொழில்துறையினர் ஆர்பிட்ரேசன் கவுன்சிலில் புகார் தெரிவித்தால் விரைந்து நடவடிக்கை விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் தலைவர் பேச்சு + "||" + The industries affected by the lack of money A complaint is filed by the Ordracy Council

பணம் கிடைக்காமல் பாதிக்கப்பட்ட தொழில்துறையினர் ஆர்பிட்ரேசன் கவுன்சிலில் புகார் தெரிவித்தால் விரைந்து நடவடிக்கை விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் தலைவர் பேச்சு