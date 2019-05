மாவட்ட செய்திகள்

மாணவரை அடித்து உதைத்ததாக புகார் நாகர்கோவிலில் மாற்றுத்திறனாளி சிறப்பு பள்ளிக்கு ‘சீல்’ + "||" + Complain about kicking the student 'Seal' to Rehabilitation Special School in Nagercoil

மாணவரை அடித்து உதைத்ததாக புகார் நாகர்கோவிலில் மாற்றுத்திறனாளி சிறப்பு பள்ளிக்கு ‘சீல்’