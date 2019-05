மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடி தடை காலத்தையொட்டி விசைப்படகுகளை சீரமைக்கும் பணியில் சின்னமுட்டம் மீனவர்கள் தீவிரம் + "||" + The fishermen intensified in the process of aligning the forces of fishing during the festive season

