மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய கிணறுகளில் அனுமதியின்றி தண்ணீர் எடுத்து விற்றால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + Agricultural wells Without permission If you sell water Heavy action Collector warning

விவசாய கிணறுகளில் அனுமதியின்றி தண்ணீர் எடுத்து விற்றால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் எச்சரிக்கை