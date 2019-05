மாவட்ட செய்திகள்

ஜோதிடர் கொலை வழக்கில், கணவன்-மனைவி உள்பட 4 பேர் கோர்ட்டில் சரண் + "||" + In the case of the astrologer murder,Husband and wife 4 people Saran in court

ஜோதிடர் கொலை வழக்கில், கணவன்-மனைவி உள்பட 4 பேர் கோர்ட்டில் சரண்