மாவட்ட செய்திகள்

விராலிமலை அருகே ஆம்னி பஸ் கவிழ்ந்து டிரைவர் பலி 15 பயணிகள் காயம் + "||" + 15 passengers were injured in the death of Omni bus near Viralimalai

விராலிமலை அருகே ஆம்னி பஸ் கவிழ்ந்து டிரைவர் பலி 15 பயணிகள் காயம்