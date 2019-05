மாவட்ட செய்திகள்

பழைய ஜெயங்கொண்டத்தில் குடிநீர்கேட்டு பொதுமக்கள் காலிக்குடங்களுடன் மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + In the old jeyankondai drinking water mitigated civic people picket damage

பழைய ஜெயங்கொண்டத்தில் குடிநீர்கேட்டு பொதுமக்கள் காலிக்குடங்களுடன் மறியல் போக்குவரத்து பாதிப்பு