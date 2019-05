மாவட்ட செய்திகள்

நேசமணியாக நடித்த வடிவேலு பற்றி, சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் மீம்ஸ்களை தொடர்ந்து டி-சர்ட்டுகள் தயாரிப்பு - வெளிநாட்டு ஆர்டர்கள் அதிகரிப்பு