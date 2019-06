மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தங்கல் அருகே பரிதாபம் கல் குவாரி தண்ணீரில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் சாவு + "||" + 2 students killed at The stone quarry drowned in water

திருத்தங்கல் அருகே பரிதாபம் கல் குவாரி தண்ணீரில் மூழ்கி 2 மாணவர்கள் சாவு