மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளியணை அரசு தொடக்கப்பள்ளிக்கு தேசிய அளவிலான ‘சில்வர் கிரேடு’ விருது பொதுமக்கள் பாராட்டு + "||" + Nominated in the 'Silver Grade' award for the Silver Medal Primary School

வெள்ளியணை அரசு தொடக்கப்பள்ளிக்கு தேசிய அளவிலான ‘சில்வர் கிரேடு’ விருது பொதுமக்கள் பாராட்டு