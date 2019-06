மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பத்திரங்கள் கடும் தட்டுப்பாடு கூடுதல் விலைக்கு விற்பதால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Distribution of bonds in the Tanjore district is due to the public scarcity

தஞ்சை மாவட்டத்தில் பத்திரங்கள் கடும் தட்டுப்பாடு கூடுதல் விலைக்கு விற்பதால் பொதுமக்கள் அவதி