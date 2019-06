மாவட்ட செய்திகள்

கோடை விடுமுறைக்கு பிறகு மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகள் இன்று திறப்பு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் வழங்க ஏற்பாடு + "||" + The state schools in the district after the summer holidays are arranged to provide open-door textbooks today

