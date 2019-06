மாவட்ட செய்திகள்

பண்பொழி திருமலைக்குமார சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேக விழா தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் ஷில்பா தலைமையில் நடந்தது + "||" + Concerning the Kumbabishek Festival Consultation meeting The Collector was headed by Shilpa

