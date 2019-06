மாவட்ட செய்திகள்

வரகனேரியில் தனிநபர்கள் பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் புகார் + "||" + Vancaneri individuals complain to the public deference meeting to build a bridge

வரகனேரியில் தனிநபர்கள் பாலம் கட்ட பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் புகார்