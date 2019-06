மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டார் சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தில் வாகன நிறுத்தும் கட்டணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + The petitioner asked the collector to step down the parking lot at Kotar Junction Railway Station

கோட்டார் சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தில் வாகன நிறுத்தும் கட்டணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு