மாவட்ட செய்திகள்

சபாநாயகர் பதவி கிடைக்காததால் லட்சுமிநாராயணன் எம்.எல்.ஏ. ஆதரவாளர்கள் திடீர் போராட்டம், காரையும் ஒப்படைத்ததால் பரபரப்பு + "||" + Laxminarayanan MLA's supporters protest because the Speaker post is not available

சபாநாயகர் பதவி கிடைக்காததால் லட்சுமிநாராயணன் எம்.எல்.ஏ. ஆதரவாளர்கள் திடீர் போராட்டம், காரையும் ஒப்படைத்ததால் பரபரப்பு