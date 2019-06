மாவட்ட செய்திகள்

மின்னல் தாக்கி அக்காள்-தம்பி பலி மழைக்கு தகரக்கொட்டகையில் ஒதுங்கியபோது பரிதாபம் + "||" + The lightning strikes when the maiden-brother dies in the shower is awkward when it rains

மின்னல் தாக்கி அக்காள்-தம்பி பலி மழைக்கு தகரக்கொட்டகையில் ஒதுங்கியபோது பரிதாபம்