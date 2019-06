மாவட்ட செய்திகள்

தேவூர் அருகே நிலப்பிரச்சினையில் தாசில்தாரை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + The public struggle besieged Thalintar in the land issue near Devur

தேவூர் அருகே நிலப்பிரச்சினையில் தாசில்தாரை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்