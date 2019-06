மாவட்ட செய்திகள்

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி மாவட்ட நீதிபதி, கலெக்டர் மரக்கன்றுகளை நட்டனர் + "||" + District Judge and Collector planted trees on the World Environment Day

உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தையொட்டி மாவட்ட நீதிபதி, கலெக்டர் மரக்கன்றுகளை நட்டனர்