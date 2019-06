மாவட்ட செய்திகள்

18 மையங்களில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு:முதல் தாள் தேர்வில் 5,356 பேர் எழுதினார்கள் + "||" + Teacher Eligibility Examination in 18 Centers: 5,356 people wrote the first paper exam

18 மையங்களில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு:முதல் தாள் தேர்வில் 5,356 பேர் எழுதினார்கள்