மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகே தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பெண் பிணம்; சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம் + "||" + Female dead in the hanging position; Claiming to be suspicious of death Relatives fight

விருத்தாசலம் அருகே தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் பெண் பிணம்; சாவில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி உறவினர்கள் போராட்டம்