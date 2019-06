மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமியை திருமணம் செய்து வரதட்சணை கேட்டு சித்ரவதை: போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வாலிபர் கைது + "||" + Tortured to marry the girl and ask for dowry: Arrested under the Pacso Act

சிறுமியை திருமணம் செய்து வரதட்சணை கேட்டு சித்ரவதை: போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வாலிபர் கைது