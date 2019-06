மாவட்ட செய்திகள்

பாபநாசம் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் பருத்தி ஏலம் அதிகபட்சமாக குவிண்டால் ரூ.5 ஆயிரத்து 639-க்கு விலைபோனது + "||" + Cotton Auction has been sold at Rs 5, 639 at Papanasam Regulatory Market

