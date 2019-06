மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் ஜமாபந்தி நடைபெறுவதால்மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் ரத்துபொதுமக்கள் ஏமாற்றத்துடன் சென்றனர் + "||" + Jamapandi is taking place throughout the district People can cancel the meeting on a short day The public went with disappointment

