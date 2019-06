மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் 14-ந்தேதி நடக்கிறது + "||" + Private sector job camps are held at Tanjai district employment office on 14th

