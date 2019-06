மாவட்ட செய்திகள்

அடிபம்பிலும், லாரியிலும் தண்ணீர் பிடிப்பதற்காக இரவில் தூக்கத்தை தொலைத்து காத்திருக்கும் சென்னை வாசிகள் + "||" + Chennai residents waiting for sleep in the night to catch water

அடிபம்பிலும், லாரியிலும் தண்ணீர் பிடிப்பதற்காக இரவில் தூக்கத்தை தொலைத்து காத்திருக்கும் சென்னை வாசிகள்