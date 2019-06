மாவட்ட செய்திகள்

கொண்டகரை கிராமத்தில் நிலத்தடி நீர் திருட்டை கண்டித்து பொதுமக்கள் மறியல் + "||" + In the village of Kangakara Contradicting the underground water theft Public stir

கொண்டகரை கிராமத்தில் நிலத்தடி நீர் திருட்டை கண்டித்து பொதுமக்கள் மறியல்