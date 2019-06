மாவட்ட செய்திகள்

கம்மாபுரம் அருகே மோட்டார் சைக்கிளுடன் பள்ளத்தில் விழுந்த வாலிபர் சாவு பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + With motorcycle The death of the young man falling into the ditch

கம்மாபுரம் அருகே மோட்டார் சைக்கிளுடன் பள்ளத்தில் விழுந்த வாலிபர் சாவு பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு