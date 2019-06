மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் ‘நிபா’ வைரஸ் அறிகுறியுடன் தொழிலாளி அனுமதி; தனி வார்டில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + JIPMER hospital in Pondicherry Worker is allowed with the 'Niba' virus sign

புதுவை ஜிப்மர் ஆஸ்பத்திரியில் ‘நிபா’ வைரஸ் அறிகுறியுடன் தொழிலாளி அனுமதி; தனி வார்டில் தீவிர சிகிச்சை