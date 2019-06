மாவட்ட செய்திகள்

84 மாணவர்கள் அரசு பள்ளிகளில் சேர்ந்தனர்மாற்று சான்றிதழ் தர மறுக்கும் தனியார் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை + "||" + 84 students joined the government schools The move on private schools refusing alternative certification standards

84 மாணவர்கள் அரசு பள்ளிகளில் சேர்ந்தனர்மாற்று சான்றிதழ் தர மறுக்கும் தனியார் பள்ளிகள் மீது நடவடிக்கை