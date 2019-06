மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் வாகன சோதனையில் ரூ.31 லட்சம் அபராதம் 221 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + 221 vehicles seized from Rs 31 lakh in vehicle testing in Tanjore, Nagapattinam and Tiruvarur Districts

தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் வாகன சோதனையில் ரூ.31 லட்சம் அபராதம் 221 வாகனங்கள் பறிமுதல்