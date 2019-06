மாவட்ட செய்திகள்

வீடு புகுந்து தனியார் நிறுவன ஊழியர் மீது துப்பாக்கி சூடு-அரிவாள் வெட்டு 5 பேர் கொண்ட கும்பலுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Police knock out a group of 5 people who were shot dead and screwed on private company employee

வீடு புகுந்து தனியார் நிறுவன ஊழியர் மீது துப்பாக்கி சூடு-அரிவாள் வெட்டு 5 பேர் கொண்ட கும்பலுக்கு போலீசார் வலைவீச்சு