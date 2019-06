மாவட்ட செய்திகள்

நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் குறைய வேண்டும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சுமதி பேச்சு + "||" + In the courts the courts should be reduced by the Chief Justice of the District Summary

நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் குறைய வேண்டும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி சுமதி பேச்சு